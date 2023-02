Si ferisce in bagno e riesce a chiedere aiuto trascinandosi fuori dal balcone

Si ferisce in bagno e riesce a chiedere aiuto trascinandosi fuori dal balcone, tutto è successo in un appartamento di via Vescovo Michele Natale

In Campania una donna si ferisce in bagno e riesce a chiedere aiuto trascinandosi fuori dal balcone.

Disavventura con lieto fine per una signora di Caserta che attira l’attenzione dei passanti urlando a squarciagola fin quando non viene notata e segnalata ai soccorritori. La donna sarebbe caduta in bagno rimanendo ferita.

Si ferisce, chiede aiuto fuori dal balcone

A quel punto la decisione di vincere il dolore trascinandosi pian piano fuori dal balconcino dell’appartamento per attirare l’attenzione gridando a squarciagola. A quel punto, secondo quanto si apprende i passanti hanno notato la donna ed hanno allertato 118 e vigili del fuoco.

Da quanto si apprende tutto è successo in via Vescovo Michele Natale in un appartamento al quarto piano.

Le urla altissime e i passanti che chiamano il 118

La donna era ferita a seguito di una brutta caduta e non le è restato altro da fare che emettere grida altissime di aiuto nella speranza che qualcuno la sentisse. La vittima dell’incidente domestico infatti era sola in casa. Dopo l’allarme sul posto è giunta a razzo una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta.

Gli operatori del 115 hanno agito con l’ausilio dell’autoscala ha prestato assistenza affinché i sanitari giungessero dalla donna. Nel frattempo è arrivato anche un familiare della vittima che ha aiutato i soccorritori.