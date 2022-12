Si schianta con la Jaguar contro un albero: morto 51enne

Tragico incidente nel quale è morto un uomo: il 51enne avrebbe perso il controllo della sua Jaguar, finendo contro un albero.

Fatale l’impatto.

Incidente mortale in provincia di Latina

Un uomo è morto nell’incidente stradale che si è verificato sulla via Nettunense, strada nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina, nella mattinata di domenica scorsa 4 dicembre.

Secondo le informazioni apprese la vittima è un 51enne romeno, Elvis Lacatusu, che alla guida della sua Jaguar, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo alla guida e si è schiantato contro un albero.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo all’automobilista.

L’arrivo dei soccorsi e la dinamica dell’incidente

A dare l’allarme sono stati gli altri automobilisti che si trovavano sulla strada, spettatori di una tragica scena: la macchina incidentata contro la pianta e la carrozzeria completamente distrutta nella parte anteriore.

Sul posto i paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi di rito e hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo.

Le possibili cause del decesso

Non è chiaro cosa abbia fatto perdere il controllo all’automobilista, se si sia trattato di un malore o di una distrazione, oppure ancora se il veicolo abbia sbandato a causa dell’asfalto bagnato per il maltempo.

L’ipotesi maggiormente accreditata finora è che si sia sentito male mentre era al volante.