Latina, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto nell’incidente un 49enne

Tragico incidente nei pressi di Latina, dove un uomo di 49 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo, per poi finile nel canale: nulla da fare per lui.

Incidente a Latina: morto un uomo di 49 anni

È successo tutto a Latina, lungo la strada provinciale che collega Borgo Santa Maria alla località di Acciarella. Italo Giardino, 49 anni, era a bordo della sua auto nella notte quando ha improvvisamente perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo della luce, finendo poi nel vicino canale di bonifica.

I soccorsi sono stati avvertiti immediatamente, ma al loro arrivo ogni tentativo di salvataggio è stato vano: purtroppo Italo non ce l’ha fatta, e si è spento a soli 49 anni.

Le dinamiche dell’incidente e i soccorsi

Come anticipato, la vittima era alla guida della sua Renault Clio durante la notte e si stava dirigendo in direzione Nettuno, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato, finendo prima contro un palo e poi nel canale di bonifica. I motivi del sinistro sono ancora in corso di accertamento.

Sul luogo si sono recati i Vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare l’automobilista dalle lamiere, e gli agenti della Polizia Stradale di Latina, che ora sono impegnati nel cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ennesimo incidente nel romano

Nella mattinata, poco prima delle 7, a Roma, ha perso la vita un altro uomo, di 43 anni. Anche in questo caso, la vittima ha perso il controllo dell’auto per poi precipitare sotto lo svincolo sopraelevato di immissione alla Tangenziale, nelle vicinanze del Cimitero Monumentale del Verano.