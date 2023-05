Si schianta con la moto da cross durante un salto: 39enne perde la vita

Nell'Emiliano un uomo di 39 anni ha perso la vita a seguito di un incidente in moto da cross avvenuto nel crossodromo di Castellarano: a nulla è valso il soccorso in eliambulanza

Tragedia nell’Emiliano. Un uomo di 39 anni perde la vita a seguito di un incidente in moto da cross avvenuto nel crossodromo di Castellarano nella mattinata di ieri, 8 maggio 2023.

La dinamica dello schianto

La vittima si chiamava Filippo Debbi. Erano circa le 11 quando si stava allenando a bordo della sua moto da cross in uno dei percorsi della pista suddetta, durante le prove libere. D’un tratto, l’orrore. Debbi ha saltato uno dei tanti salti che il percorso prevedeva, ma qualcosa è andato storto. Ha perso il controllo del manubrio – per cause in accertamento – ed è caduto violentemente a terra.

L’arrivo dei soccorsi

Scattato l’allarme tramite la chiamata al numero unico di emergenza 112, si sono precipitati sul posto i sanitari con l’ambulanza del 118. Al loro arrivo Debbi era ancora vivo ma in condizioni molto gravi. È giunto subito dopo anche l’elisoccorso di Parma, con il quale l’uomo è stato tempestivamente trasportato all’Ospedale Maggiore dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. A nulla è valso, purtroppo: le ferite riportate durante la caduta erano troppo gravi e il Filippo Debbi non ce l’ha fatta. Lascia la compagna, un bimbo di tre anni, i genitori e il fratello.