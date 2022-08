Si sporge troppo dal finestrino dell’auto e vola giù: in fin di vita

Un ragazzo di 19 anni, si sporge troppo dal finestrino dall'auto in corsa del suo amico e vola giù. In condizioni gravissime, la prognosi è riservata.

Un 19enne di Scorzè (Ve) è stato vittima di un grave incidente avvenuto sabato, in via Rio San Martino, a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe. Sportosi troppo dal finestrino del pick-up in corsa del suo amico, è ora ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Terapia intensiva di Neurochirurgia dell’ospedale di Padova.

Si sporge troppo dal finestrino dell’auto e vola giù: la ricostruzione

Al momento dell’incidente, alla guida c’era l’amico della vittima, suo coetaneo, ora indagato per guida in stato d’ebbrezza. Infatti, è risultato positivo all’alcoltest, con l’aggravante ulteriore di essere neopatentato.

Gli altri occupanti dell’auto, invece, sono stati già interrogati, si tratta di altri due amici. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava sul sedile posteriore del pickup. Ad un certo punto, all’altezza di una curva, si sarebbe sporto troppo dal finestrino fino a volare di sotto.

Cadendo, ha battuto con violenza la testa sull’asfalto, perdendo i sensi.

Portato in ospedale con un trauma cranico, è stato poi operato d’urgenza per ridurre l’emorragia. Adesso è in coma indotto e monitorato.

Le indagini per chiarire meglio la dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno portando avanti gli accertamenti del caso per far luce sulla dinamica che ha causato l’incidente. Per questo, sono passate al vaglio le telecamere della zona, così come la presa in carico di eventuali responsabilità relative al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Dopo l’accaduto, il guidatore si sarebbe fermato immediatamente ma, sottoposto come da prassi all’alcoltest, ne sarebbe risultato positivo. Per motivi necessari, il veicolo è stato sequestrato in attesa dell’aggiornamento sullo stato di salute del ferito.