Nuove tecnologie per la sicurezza

In un’epoca in cui la sicurezza negli ospedali è diventata una priorità, l’ospedale di Fermo ha fatto un passo avanti significativo. Grazie all’acquisto di otto dispositivi tascabili, i sanitari possono ora attivare un allarme in caso di aggressioni o situazioni critiche. Questo sistema, voluto dalla Regione Marche e presentato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria fermana (Ast), Roberto Grinta, rappresenta un importante progresso nella protezione del personale e dei pazienti.

Funzionalità dei dispositivi

I nuovi strumenti sono dotati di due pulsanti: uno rosso per comunicare verbalmente con la postazione di controllo e uno blu per lanciare un allarme silenzioso. Questa doppia funzionalità consente ai medici di richiedere aiuto in modo discreto, senza allarmare i pazienti. Inoltre, i dispositivi sono in grado di rilevare movimenti bruschi, come cadute, attivando automaticamente un segnale d’allerta. Questo è particolarmente utile in situazioni in cui il personale potrebbe non essere in grado di intervenire tempestivamente.

Collaborazione tra istituzioni

Durante la presentazione, il prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, e il questore Luigi Di Clemente hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza. L’Ast ha già in programma di ampliare l’uso di questi dispositivi anche ad altri reparti, come la Psichiatria, per garantire una copertura completa. Inoltre, il pacchetto di sicurezza include anche un monitor di controllo e auricolari per una comunicazione efficace tra il personale e la vigilanza privata.

Investimenti per un futuro più sicuro

Il direttore Grinta ha annunciato anche l’installazione di depuratori d’aria in ospedale, un’iniziativa che si inserisce in un progetto più ampio per il nuovo Ospedale di Campiglione di Fermo. Questo nuovo approccio alla sicurezza e alla salute dei pazienti è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui la salute pubblica è sotto i riflettori. La creazione di un ambiente sicuro e salubre è una priorità per tutti gli operatori sanitari.