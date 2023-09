Signorini parla di cast "sbagliato" al GF Vip: la replica di Giaele De Donà

Alfonso Signorini ha recentemente chiesto scusa per aver “sbagliato” il cast della precedente edizione del GF Vip. Alle sue parole ha replicato Giaele De Donà.

Alfonso Signorini: la replica di Giaele De Donà

Pier Silvio Berlusconi ha voluto che “il trash” fosse bandito dal GF Vip e così, il conduttore Alfonso Signorini, si è pubblicamente scusato per i contenuti presenti nell’ultima edizione del reality show da lui condotto e ha anche affermato che il cast sarebbe stato “sbagliato”. La questione ha fatto infuriare alcuni concorrenti dell’ultima edizione vip del reality show e tra questi vi è Giaele De Donà, che ha dichiarato: “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico”, e ancora: “Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori.”

In tanti si chiedono se Giaele abbia ragione e se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.