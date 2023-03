Gf Vip, Signorini riprende i "vipponi": "In caso di parolacce e atteggiamento violento scatterà l'espulsione"

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 marzo non è iniziata nel migliore dei modi per i “vipponi”. Il conduttore Alfonso Signorini ha ripercorso ciò che è successo dopo la discussa puntata di giovedì 2 marzo.

Com’è noto su La5 è stata bloccata la replica che sarebbe dovuta andare in onda la sera successiva, mentre su Mediaset Infinity sono stati fatti rimuovere i video. In virtù di ciò Signorini ha spiegato che per i concorrenti della casa ci saranno conseguenze drastiche nel caso in cui si dovesse passare di nuovo il limite.

Gf Vip, Signorini riprende i concorrenti della casa. Su Pier Silvio Berlusconi: “È intervenuto direttamente”

Il conduttore ha fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi è intervenuto di persona per gestire la situazione: “L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce – quante volte l’ho detto e non mi avete ascoltato – nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale5”.

“Abbiamo dato un brutto spettacolo”

Infine Signorini ha proseguito spiegando quali saranno nel dettaglio le conseguenze per i concorrenti che passeranno il segno: in caso di ripetute parolacce e atteggiamenti violenti scatterà in modo immediato l’espulsione: “Per queste ragioni, lo chiede l’editore, lo chiede Mediaset e io mi associo, credo che sia doveroso chiedere scusa al pubblico a casa che ci guarda. Avete e abbiamo dato un brutto spettacolo, uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti. Se entrate nelle case non in punta di piedi ma a gamba tesa, non siete ospiti graditi”.

Infine ha aggiunto: “Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”.