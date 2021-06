Sileri: “Ho chiesto di dare la vaccinazione eterologa anche agli over 60. Non è per nulla una procedura sperimentale e la applicano tantissimi paesi”

Il sottosegretario alla Salute Pierapolo Sileri ne fa una questione di efficacia e velocità, nel chiedere “di dare la vaccinazione eterologa anche agli over 60”. In buona sostanza il governo Draghi parrebbe orientato a virare verso la vaccinazione eterologa anche per gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca.

Sileri: “Vaccinazione eterologa anche agli over 60 ma con soluzione normativa”

Ovviamente una scelta del genere dovrebbe avere una volta per tutte un puntello normativo chiaro, e a Sileri, che ne ha parlato al Tg5, questo aspetto non è certo sfuggito, a contare la confusione innescata da qualche settimana in materia di eterologa: “Ho chiesto alla Direzione generale della prevenzione sanitaria di cercare una soluzione normativa che consenta in maniera inequivocabile e chiara l’utilizzo della vaccinazione eterologa anche al di sopra dei 60 anni”.

Sileri: “Vaccinazione eterologa anche agli over 60, nessuna sperimentazione”

Insomma, il mix di vaccini anti covid a vettore virale e a mRrna parrebbe essere più utile rispetto a due dosi dello stesso vaccino. Ha proseguito Sileri: “Credo sia giusto dare a tutti la possibilità di cambiare tipologia di vaccino per gli over 60 il vaccino a vettore virale, come AstraZeneca rimane sicuro e non gravato da quelle complicanze rarissime che si sono invece osservate nei soggetti più giovani”.

E in merito a quell’aura di “approssimazione” che ormai ammanta la vaccinazione eterologa il sottosegretario aveva già chiarito subito come stessero le cose: “Il cambio della seconda dose di AstraZeneca con un vaccino a m-Rna non è per nulla sperimentale. È vero che non ci sono studi molto numerosi ma è un qualcosa che si fa in tantissimi Stati e si sarebbe fatto fra qualche mese con l’eventuale terza dose.

Sileri: “Vaccinazione eterologa anche agli over 60, per lo stop definitivo alle mascherine vedremo”

E l’obiettivo pare abbastanza chiaro, Sileri lo ha spiegato stavolta a Radio Capital: “Andando avanti con le vaccinazioni si arriverà progressivamente anche a togliere le mascherine all’interno. Non può essere data una data oggi, né può essere fatta a dire il vero una previsione, dobbiamo aspettare almeno l’autunno. A quel punto infatti vedremo come saranno i contagi”. In tema di contagi autunnali Sileri disegna uno scenario plausibile: “Una eventuale ripresa dei contagi francamente ci sarà e a quel punto si deciderà quando togliere definitivamente la mascherina”. E le discoteche? “Luglio potrebbe essere il mese delle loro riaperture. Il prima possibile, spero entro la prima decade del mese”.