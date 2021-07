Silvia Provvedi, il suo compagno ancora in carcere: “Credo nella sua innocenza”

Silvia Provvedi è tornata ad esprimere la sua solidarietà verso Giorgio De Stefano, il fidanzato arrestato per associazione mafiosa.

Silvia Provvedi ha confessato come starebbero oggi le cose tra lei e Giorgio De Stefano, il fidanzato padre di sua figlia Nicole in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.

Silvia Provvedi: il fidanzato in carcere

Un anno fa Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi e padre della sua bambina, è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa pochi giorni dopo la nascita di sua figlia.

La cantante del duo Le Donatella ha sempre difeso strenuamente il suo compagno e ancora oggi si è detta convinta della sua innocenza. “Sono fidanzatissima. Credo nell’innocenza del mio compagno e padre della nostra bambina. Lo stiamo aspettando”, ha dichiarato la cantante, in passato a lungo fidanzata con Fabrizio Corona. Silvia Provvedi ha cresciuto sua figlia Nicole praticamente da sola e insieme a sua sorella Giulia, che ovviamente non ha mai smesso di stare al suo fianco.

“Mi manca da morire. Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà. Questo lo voglio ribadire con forza. Ci sono pochi mezzi per comunicare, ma per noi diventano importantissimi e sappiamo sfruttarli”, aveva detto in merito al suo fidanzato.

Silvia Provvedi: l’arresto

Giorgio De Stefano è stato arrestato pochi giorni dopo la nascita di sua figlia, la piccola Nicole.

Silvia Provvedi ha chiuso i suoi canali social dopo aver ricevuto la notizia, ma nel suo ultimo messaggio ribadiva il suo amore e la sua vicinanza verso il compagno. “Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia”, aveva scritto la cantante.

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona: la storia d’amore

Prima d’incontrare Fabrizio Corona Silvia Provvedi era stata a lungo legata all’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona. La giovanissima cantante aveva aspettato l’ex Re dei paparazzi per tutta la durata della sua detenzione in carcere e per finire si era separata da lui ufficialmente pochi mesi più tardi (suscitando grande clamore mediatico).