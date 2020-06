Accusato di reati di stampo mafioso legati alla 'Ndrangheta, arrestato Giorgio De Stefano: fidanzato di Silvia Provvedi.

Arrestato il fidanzato di Silvia Provvedi, Giorgio De Stefano, nell’ambito di un’operazione anti-‘Ndrangheta avvenuta nella giornata di mercoledì 24 giugno. E l’operazione della Dia di Reggio Calabria prende spunto proprio dal soprannome di Giorgino De Stefano: ‘Malefix’.

In manette sono finiti i capi storici della cosca di Archi, quartiere di Reggio Calabria: carcere per elementi di vertice della ‘Ndrangheta reggina, luogotenenti dei boss e affiliati. In manette Carmine De Stefano e, appunto, il fratello Giorgino “De Stefano” che, all’anagrafe, risulta Giorgio Sibio Condello.

Il giovane rampollo di Archi si è trasferito alcuni anni fa a Milano da Reggio Calabria e oggi è conosciuto soprattutto per essere il fidanzato di Silvia Provvedi: Giorgino gestisce l’Oro di Milano, la famosa catena di ristoranti che in Lombardia è frequentata da personaggi famosi.

Le accuse contestate dalla Dda ai 21 indagati sono associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi. Tutti reati aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.





Una doccia freddissima per Silvia Provvedi che proprio recentemente è diventata per la prima volta mamma.

Nella giornata del 23 giugno è tornata a casa dopo il parto cesareo e la nascita della piccola Nicole. Come testimoniato dalle foto Instagram, ci ha pensato la sorella Giulia – fidanzata del portiere dell’Atalanta Gollini – a festeggiare l’arrivo della piccolina di casa. Una gioia che per Silvia Provvedi è durata pochissimo dopo la notizia dell’arresto del fidanzato. La ‘Donatella’ è certamente sfortunata in amore: in passato anche l’ex Fabrizio Corona finì in manette.