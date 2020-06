Silvia Provvedi, la decisione dopo l’arresto del fidanzato Malefix

Silvia Provvedi ha preso una decisione dopo l'arresto del fidanzato Giorgio De Stefano, neopapà della piccola Nicole.

A pochi giorni dalla nascita della figlia Nicole la vita di Silvia Provvedi è stata stravolta da un fatto agghiacciante: il suo fidanzato, Giorgio De Stefano, è stato arrestato per associazione mafiosa, detenzione e porto illegale di armi e estorsione.

Silvia Provvedi: la decisione dopo l’arresto

La notizia dell’arresto di Giorgio De Stefano (fidanzato di Silvia Provvedi e neopapà della piccola Nicole) è rapidamente rimbalzato sulle principali testate di cronaca, e in tanti hanno tempestato la cantante di domande chiedendole di dissociarsi dalle attività del compagno. La cantante per il momento ha preferito tacere sulla questione ma lei e la sorella Giulia hanno deciso di prendere una decisione in merito alla vicenda: le due hanno disattivato la possibilità di commentare il loro profilo sui social.





Lo scorso 18 giugno Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole e come sempre, sui social, erano apparse solo lei e la sorella in compagnia della bambina. Giorgio De Stefano (inizialmente presentato da Giulia con lo pseudonimo di Malefix) ha sempre preferito stare lontano dai riflettori e ora che la notizia del suo arresto è rimbalzata sulla bocca di tutti sembra anche chiaro il perché.

Prima di lui Silvia era stata legata per anni a Fabrizio Corona, anche lui detenuto per diverso tempo durante la loro relazione.

Dopo la nascita di Nicole la cantante aveva annunciato di essere al settimo cielo e aveva raccontato ai fan il suo parto cesareo e l’arrivo della piccola. Ora che Giorgio De Stefano è stato arrestato la cantante si esprimerà sulla vicenda?