Silvia Toffanin, frecciatina a Pamela Prati: "Ma chi le crede?"

Silvia Toffanin ha lanciato una vera e propria frecciatina a Pamela Prati.

A darle l’assist è stata Orietta Berti, sua ospite nel salotto di Verissimo.

Grazie all’ospitata a Verissimo di Orietta Berti, Silvia Toffanin si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Pamela Prati. La conduttrice, senza giri di parole, ha affermato: “Orietta dimmi tutto di Pamela Prati, ti voglio schietta come tu sai essere“. L’opinionista del GF Vip ha esposto ancora una volta il suo pensiero sull’ex primadonanna del Bagaglino.

La Berti ha replicato:

“Pamela ha raccontato tutto la sua storia. Io le ho detto che con il cuore posso esserle vicino, ma con la mente no. Perché la sua è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Però forse è un’idea che mi sono fatta io può essere. Chi mi critica per il GF Vip? Io l’ho sempre detto, che sarei andata al GF a dire la mia opinione con semplicità. Io sono come qualsiasi signora davanti alla tv che si fa un’idea su quello che succede. Cerco di essere come una telespettatrice classica di questo programma”.