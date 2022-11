Silvia Toffanin, compleanno nel suo ristorante preferito: la foto di famiglia

Silvia Toffanin ha trascorso un compleanno molto speciale a Portofino, in compagnia della famiglia.

Il 26 ottobre 2022 Silvia Toffanin ha spento 43 candeline e per l’occasione ha festeggiato nel suo ristorante preferito insieme alla sua famiglia: il marito Pier Silvio e i due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

Silvia Toffanin: il compleanno

Silvia Toffanion ha spento 43 candeline dopo un pranzo di famiglia in uno dei suoi ristoranti preferiti, a Portofino, dove si è recata col marito Pier Silvio e i loro due figli. I due si sono scambiati baci e tenerezze e il figlio di Silvio Berlusconi non si è lasciato sfuggire l’occasione per scattare qualche foto alla moglie, felice e sorridente accanto ai loro due bambini.

Le ipotesi sul matrimonio

Da tempo si parla di possibili fiori d’arancio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi che, dopo 11 anni d’amore e due figli, non si sono ancora decisi a fare il grande passo. La conduttrice, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, in passato ha svelato che lei e il dirigente Mediaset sarebbero stati felici così e che non avrebbero sentito il bisogno di ufficializzare la loro unione con il matrimonio.

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”, ha confessato in passato la conduttrice in merito alle sue presunte nozze con il padre dei suoi figli.