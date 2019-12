Matrimonio top secret per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: l'indizio è trapelato in tv.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbero essere convolati a nozze in gran segreto mesi fa. Una frase pronunciata da Paolo Bonolis ha insospettito i fan a tal proposito.

Finalmente Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero convolati a nozze: a confermarlo sarebbe stato un ignaro Paolo Bonolis che, ospite di Verissimo, avrebbe ripetuto più volte e con tono deciso la parola “suocero” riferendosi a Silvio Berlusconi. Insomma, la conduttrice e il figlio del Cavaliere, legati dal 2002, finalmente avrebbero pronunciato i voti solenni. Non essendo presenti sui social, e conducendo da sempre una vita molto riservata, è possibile che i due abbiano optato per un matrimonio intimo e lontano da occhi indiscreti, ma per il momento non ci sono conferme in merito.





La conduttrice e Pier Silvio, da sempre molto uniti, hanno avuto insieme due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Pier Silvio Berlusconi ha anche un’altra figlia, Lucrezia Vittoria, avuta da una precedente unione. Proprio la figlia maggiore del celebre imprenditore è da poco convolata a nozze nella casa di famiglia in Provenza. Al matrimonio sarebbe stata presente anche Silvia Toffanin, che con la giovane avrebbe quasi un rapporto da “sorelle maggiore”.

Mentre imperversa il gossip sulle presunte nozze segrete della conduttrice, c’è anche chi ipotizza che presto lei e Pier Silvio possano avere un terzo figlio. Sarà vero?