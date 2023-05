Silvia Zanin contro Gianni Sperti: "Attacca per creare la discussione"

Silvia Zanin, che ha recentemente abbandonato Uomini e Donne con Sabino, ha commentato il ruolo di Gianni Sperti nel programma di Maria De Filippi.

Silvia Zanin contro Gianni Sperti

Lieto fine a Uomini e Donne per Silvia Zanin e Sabino. I due hanno abbandonato il trono Over e si stanno vivendo lontano dai riflettori. Intervistata da LolloMagazine, l’ex dama ha lanciato una frecciatina a Gianni Sperti. A suo dire, l’opinionista “attacca per creare la discussione“.

Silvia Zanin: le accuse di Gianni Sperti

Silvia ha raccontato che quando era a Uomini e Donne Gianni l’ha paragonata spesso a Paola Ruocco, ma lei non crede di avere punti in comune con l’ex collega. Non ha mai avuto problemi con lei, sia chiaro, ma i loro caratteri si possono somigliare solo per l’ironia. In merito a Sperti, ha ribadito:

“Mi ha attaccato molte volte, ma credo lo facesse per creare la discussione”.

Silvia Zanin e Sabino: come procede?

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Silvia e Sabino stanno cercando di costruirsi una quotidianità. E’ difficile a causa della distanza – lei vive a Torino, mentre lui a Bari – ma con “pazienza e impegno” ci riusciranno. D’altronde, la loro unione è “una cosa travolgente e totalmente imprevista“.