Uomini e Donne, Nicole spiazzata: Andrea mette in dubbio il suo "sì" alla scelta

Delusione a Uomini e Donne per Nicole Santinelli. La tronista è rimasta spiazzata da uno dei suoi corteggiatori, Andrea, che ha confessato di non essere sicuro del suo “sì” alla scelta.

Uomini e Donne, Nicole spiazzata da Andrea

La scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne si avvicina. Alla fine del programma di Maria De Filippi manca poco più di un mese, per cui la tronista ha ancora poco tempo per capire se portare fuori dallo studio Andrea o Carlo. In una delle ultime registrazioni, però, Nicole è rimasta spiazzata da Andrea, che ha messo in dubbio il suo “sì”.

Andrea mette in dubbio il suo “sì” a Nicole

Andrea, davanti agli ultimi comportamenti di Nicole, ha ammesso di non essere convinto di voler lasciare Uomini e Donne con lei. La confessione del corteggiatore ha spiazzato la Santinelli, che non si aspettava un simile tentennamento da parte sua. Andrea, dal canto suo, ha ribattuto che il dubbio nasce dal fatto che, secondo lui, Nicole ha la scelta ben chiara da tempo.

Uomini e Donne: Andrea lascia lo studio

Considerando l’atteggiamento di Nicole, Andrea ha sottolineato che non intende dare alcuna certezza alla tronista. Non solo non si sente sicuro al 100%, ma crede che la Santinelli farà una scelta “comoda“. Carlo, infatti, ha sempre sottolineato di essere un “sì“. Dopo questo discorso, Nicole ha deciso di ballare con Carlo e Andrea, ancora una volta deluso da lei, ha lasciato lo studio. La tronista andrà a riprenderlo? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.