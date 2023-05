Martedì 2 maggio torna in onda Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, la nuova puntata del programma di Maria De Filippi si apre con Gemma Galgani.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 2 maggio 2023

Dopo la breve pausa legata alla Festa dei lavoratori, martedì 2 maggio torna in onda Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, la puntata si apre con Gemma Galgani. La dama torinese è uscita con Giuseppe, il cavaliere arrivato in studio appositamente per lei. Le cose, però, non sembrano andare bene.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma chiude la frequentazione

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Gemma confessa di non sentirsi troppo attratta da Giuseppe. E’ per questo che la Galgani decide di mettere fine alla frequentazione. La scelta, già pronosticata da Tina Cipollari nei giorni scorsi, scatena una nuova discussione tra la dama e gli opinionisti.

Uomini e Donne, anticipazioni: scontro tra Tina e Elio

La puntata di Uomini e Donne del 2 maggio 2023 prosegue con un altro scontro molto acceso. Stando alle anticipazioni, Tina avrà un’altra discussione con il cavaliere Elio. La situazione si farà parecchio tesa. La messa in onda si conclude con un breve accenno al trono di Nicole Santinelli.