Mentre si prepara per il discorso finale alla convention azzurra Silvio Berlusconi dal treno svela un dettaglio che dice molte cose sulla sua vita

Silvio Berlusconi in treno e quel dettaglio che dice molte cose non sulle sue idee politiche, ma sul grado di amore che prova per la donna che oggi è parte della sua vita. In viaggio per Roma alla volta della kermesse “L’Italia del Futuro” il leader azzurro svela i suoi sentimenti con un particolare che in un certo senso smentisce anche la definizione data nel mainstream alla sua ultima scelta di vita, quella di “non matrimonio”.

Silvio Berlusconi, il dettaglio in treno

In viaggio per Roma il leader azzurro ha postato sui social una foto a cui ha messo un post a corredo: “In treno in direzione Roma per raccontare ‘L’Italia del futuro’ di Forza Italia”. Nella giornata di oggi, sabato 9 aprile, Silvio Berlusconi terrà il discorso conclusivo della Convention azzurra. Tuttavia dando un’occhiata meno distratta a quello scatto, c’è un particolare che balza subito agli occhi.

Altro che “non matrimonio”, c’è la prova

Quale? Il Cav porta una fede nuziale in oro giallo alla mano sinistra. Si tratta dell’anello scambiato nel rito del matrimonio con Marta Fascina. Eppure, dopo la sontuosa festa a Villa Gernetto del 19 marzo scorso si era alluso ad una sorta di “non matrimonio”, ad un evento cioè più simbolico e scenografico che di afflato emotivo e di impegno. Ebbene, quella fede, che Berlusconi saggiamente porta ad un evento dove dovrà ribadire i valori suoi personali e del suo partito, sembra dire l’esatto contrario.