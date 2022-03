Le non nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina: le fedi, la festa e gli invitati

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno organizzato una festa per celebrare il loro amore e scambiarsi le fedi, ma guai a chiamarla matrimonio.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina – che hanno fatto sapere di non voler convolare a nozze – celebreranno la loro unione e il loro amore a Villa Gernetto.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina: la cerimonia

Silvio Berlusconi si è sbrigato a smentire le voci in merito al suo presunto matrimonio con Marta Fascina ma, secondo indiscrezioni, il 19 marzo 2022 i due hanno organizzato una festa a Villa Gernetto alla presenza di parenti, amici ed esponenti del mondo politico.

Durante la cerimonia i due si scambieranno persino degli anelli, simbolo del loro amore, ma ancora una volta non si tratterebbe di “fedi ufficiali” o di “nozze ufficiali”.

Le voci sul matrimonio

Secondo indiscrezioni sarebbero stati i figli e i consiglieri di Silvio Berlusconi a sconsigliargli di convolare a nozze in un momento come questo (a causa della guerra in Ucraina e della sua amicizia con Vladimir Putin). I figli del Cavaliere lo avrebbero poi sconsigliato a causa delle sue precedenti unioni matrimoniali (tutte naufragate).

Berlusconi ha smentito la notizia affermando:

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”, ha fatto sapere in merito al gossip, e ancora: “Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.