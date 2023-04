Silvio Berlusconi, ultimi aggiornamenti: quando arriva il prossimo bollettino

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano: il numero uno degli Azzurri è in condizioni stabili

Come sta Silvio Berlusconi? Il Cavaliere è ricoverato ormai da più di una settimana presso la clinica milanese del San Raffaele dove una squadra di medici si sta occupando di fornirgli le cure per la leucemia cronica. Le condizioni di salute del politico 86enne sono in leggero e costante miglioramento.

Ricovero Berlusconi, gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute

Silvio Berlusconi ha passato un’altra notte tranquilla al San Raffaele. A confermarlo sono alcune fonti ospedaliere che descrivono le condizioni di salute del leader di Forza Italia sempre in costante miglioramento. Al momento, il politico deve rimanere ricoverato nel reparto di terapia intensiva, per ridurre al minimo i rischi. Ricordiamo che Belrusconi era già affetto da leucemia da molto tempo, anche se la notizia è diventata di dominio pubblico solo qualche giorno fa, e che il ricovero era dovuto ad alcune complicanze che ha avuto a livello polmonare.

Quando è previsto il prossimo bollettino medico

L’ultimo bollettino medico su Silvio Berlusconi era stato lanciato nella giornata di giovedì dal professor Alberto Zangrillo e dal collega ematologo Fabio Ciceri. Le ultime notizie confermano che non dovrebbero esserci ulteriori novità fino a lunedì 17 Aprile.