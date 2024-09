Simona, partecipante di Affari Tuoi insieme a Luca, ha ottenuto una vincita di 50mila euro. Ci offre uno sguardo sulla sua vita: la tristezza per la perdita del nonno, la passione per la pallavolo e l'ambizione di costruire un centro sportivo.

Simona Corallo, una concorrente pugliese del gioco televisivo Affari Tuoi, ha vinto un premio di 50mila euro non mostrando rimorso per non aver ottenuto il massimo di 100mila euro. La sua performance è stata definita impeccabile e il suo premio è tra i più alti della recente edizione del programma, condotto da Stefano De Martino.