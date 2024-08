Simona Ventura divisa tra Rai e Mediaset: cosa bolle in pentola? Per la conduttrice si prospetta un anno impegnativo.

La stagione televisiva 2024/2025 potrebbe essere molto impegnativa per Simona Ventura. La conduttrice, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, si potrebbe ritrovare divisa tra mamma Rai e Mediaset, con una “sfida ambiziosa” pensata apposta per lei.

Simona Ventura divisa tra Rai e Mediaset

Dopo il matrimonio con Giovanni Terzi, Simona Ventura si è concessa una lunga vacanza per ricaricare le energie. D’altronde, in vista degli impegni televisivi della stagione 2024/2025, non poteva fare altrimenti. Tra qualche settimana, la conduttrice tornerà al timone di Citofonare Rai2 con la collega e amica Paola Perego, poi sarà anche sul Nove al tavolo di Che tempo che fa. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Super Simo si ritroverà ad essere divisa tra mamma Rai e Mediaset.

Simona Ventura ospite di Verissimo

Simona Ventura, oltre agli impegni con Citofonare Rai2 e Che tempo che fa, ha anche un altro impegno a Mediaset. Lei e Giovanni Terzi saranno ospiti della prima puntata di Verissimo, dove mostreranno in esclusiva le immagini del loro matrimonio. Tutto qui? Ovvio che no, pare che Berlusconi stia pensando di affidarle una “sfida ambiziosa“.

Simona Ventura: la sfida ambiziosa di Berlusconi

Sul settimanale Oggi, a firma del giornalista Alberto Dandolo, si legge:

“Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che tempo che fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2. Ma prima di tutto, a settembre, andrà a Verissimo con il marito Giovanni Terzi per mostrare le immagini delle nozze. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale 5”.

Qual è la sfida ambiziosa che Berlusconi starebbe pensando di affidarle? Al momento, non è dato saperlo.