Simona Ventura e la figlia adottiva: "Le ho detto che è molto fortunata perché ha due mamme"

Simona Ventura ha rotto il silenzio sul conto della sua figlia adottiva, Caterina, e ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Simona Ventura: la figlia adottiva

Simona Ventura ha due figli con l’ex marito, Stefano Bettarini, e infine ha una figlia adottiva, Caterina, che è con lei fin da quando aveva appena 1 mese di vita. A proposito del loro legame, la conduttrice ha dichiarato:

“Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto. Nei miei momenti più brutti, la vita mi ha sempre premiato con delle sorprese, tra cui lei. Noi artisti siamo come le azioni in borsa: possiamo andare bene o floppare, ma devi mantenere un equilibrio nel tempo e io l’ho trovato sempre nel privato”. La conduttrice ha anche ammesso di non aver mai nascosto a sua figlia la verità sulla sua storia e a proposito della sua altra mamma, ha dichiarato:

“Non le ho mai nascosto nulla, e quando mi ha chiesto questo le ho risposto che era molto fortunata perché ne aveva due. Nel tempo lei ha vissuto questa cosa molto bene e resta il mio regalo più bello perché ha messo a posto tutto”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della conduttrice, che molto presto convolerà a nozze con Giovanni Terzi.