A pochi giorni dall’annuncio dell’addio al calcio, tre anni dopo la diagnosi di un raro tumore al cervello, Simone Muratore torna alla Juventus: l’ex centrocampista sarà collaboratore tecnico del settore giovanile.

Juventus, torna Simone Muratore: sarà collaboratore del settore giovanile

Ad annunciarlo è stato proprio il club bianconero attraverso una nota: “È un bel ritorno, quello che siamo felici di annunciare oggi: quello di Simone Muratore, che ha da poco iniziato la sua nuova avventura come collaboratore tecnico nel nostro settore giovanile. Il mondo Juventus Youth è un ambiente che Simone conosce molto bene, avendolo frequentato per tanti anni, fino al 2018“. “Ora, Simone ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Noi, che in questi anni abbiamo tifato per lui, siamo innanzitutto molto felici che i suoi problemi di salute si siano risolti, e siamo altrettanto contenti di dargli il bentornato per mettere a disposizione dei nostri ragazzi la sua esperienza” conclude così la nota della Juventus.

L’addio al calcio a causa di un tumore al cervello

Simone Muratore aveva dato, pochi giorni fa, l’addio al calcio attraverso un lungo ed emozionante post su Instagram: qui aveva spiegato il calvario degli ultimi tre anni, partito con la diagnosi di un raro tumore al cervello.

