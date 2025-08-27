Simula una fuga di gas per uccidere la moglie: il piano fallisce

Un piano meticoloso, ma fallito: la moglie ha scoperto la fuga di gas e ha evitato la tragedia.

Ha cercato di trasformare la casa in una trappola mortale, simulando una fuga di gas per togliere la vita alla moglie. Ma il suo piano è stato scoperto in tempo: la donna, insospettita da alcuni dettagli, ha smascherato il tentativo e dato l’allarme.

Nonostante non fossero legalmente separati, i due coniugi vivevano in camere diverse. In questo contesto si è consumato il drammatico episodio avvenuto a Manoppello, nel pescarese, dove un uomo di 75 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio volontario nei confronti della moglie.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’anziano avrebbe praticato un foro nel muro della stanza della donna, inserendovi un tubo di gomma collegato a una bombola di gas, con l’obiettivo di saturare l’ambiente e provocarne la morte nel sonno.

Il piano, però, non è andato a buon fine. La donna, rientrata in casa, ha subito avvertito un forte odore provenire dalla camera e, insospettita, ha arieggiato la stanza prima di chiedere aiuto alla figlia. Quest’ultima ha contattato immediatamente il 112, permettendo l’intervento tempestivo dei carabinieri di Manoppello, supportati dal Nucleo operativo e dai vigili del fuoco.

Durante il sopralluogo, i militari hanno individuato il tubo nascosto dietro il battiscopa e la bombola lasciata aperta. L’uomo, uscito di casa, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato. Attualmente si trova detenuto presso il carcere di Pescara, a disposizione dell’autorità giudiziaria.