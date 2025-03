Marcianise, esplosione in una villetta per fuga di gas: due donne e un ragazz...

Tre feriti, tra cui un bambino di 11 anni, nell’esplosione causata da una fuga di gas in una villetta di via Peschiera a Marcianise.

Ieri mattina, intorno alle 11:40, i Vigili del Fuoco di Marcianise sono intervenuti in via Peschiera per un’esplosione dovuta a una possibile fuga di gas. Lo scoppio ha coinvolto il primo piano di un edificio, ferendo due donne e un ragazzo, e causando il crollo parziale di alcuni muri interni.

Marcianise, esplosione villetta per una fuga di gas: tre feriti, tra cui un 11enne

I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per soccorrere i feriti, affidandoli ai sanitari per il trasporto in ospedale. Nell’abitazione colpita si trovavano una donna di 68 anni e il nipote di 11, entrambi trasferiti d’urgenza a Caserta. L’esplosione ha causato danni anche alla casa vicina, ferendo una donna di 80 anni, portata all’ospedale di Marcianise.

“Un boato fortissimo e le grida di alcuni residenti. Pensavamo fosse il terremoto. Solo un miracolo ha evitato la tragedia”, raccontano i testimoni.

Le persone ferite non sono in pericolo di vita: una donna ha riportato ustioni, mentre le altre due sono state colpite dai calcinacci. Dopo le prime cure sul posto, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Marcianise, esplosione villetta per una fuga di gas: abitazioni sequestrate

Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della presunta fuga di gas, valutando un possibile guasto all’impianto o un’eventuale manomissione delle tubature. Per precauzione, l’area è stata evacuata e i tecnici stanno verificando la stabilità degli edifici vicini.

Su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, le due villette coinvolte nell’esplosione di questa mattina in via Peschiera a Marcianise sono state poste sotto sequestro.