Le celebrità le vediamo sempre o quasi nel loro splendore e non focalizziamo quello che possono passare o provare, credendo che sia solo successo, ma in realtà essendo persone anche loro è normale che abbiano dei momenti di difficoltà o sconforto. Questa inadeguatezza ha un nome “sindrome dell’impostore” vediamo di che si tratta.

La sindrome dell’impostore, che malattia é?

La sindrome dell’impostore è una condizione mentale nella quale il soggetto che ne soffre si sente inadeguato e non capace di meritarsi quello che ha avuto.

Questo lo porta spesso a riflettere sul percorso di vita che ha fatto o sta facendo e se fosse stato giusto quanto ha ottenuto o ricevuto. Una sorta di perenne inganno e di svalutazione delle proprie capacità.

Si pensa che tornare al lavoro possa essere una buona via di guarigione ma vero è che non è così semplice tornare sulla cresta dell’onda. Per questo motivo la sindrome dell’impostore dura parecchio tempo, anche molti anni.

Justin Bieber ne soffre

Il cantante Justin Bieber ha raccontato della sua esperienza con la sindrome su Instagram.

Riportiamo un estratto proveniente dal sito specializzato Rollingstones.it – “È da una vita che la gente mi dice “wow, Justin, ti meriti tutte queste cose”, quando io invece mi sono sempre sentito indegno di averle. Come se fosse tutto un inganno. Pensavo: non direbbero queste cose se solo conoscessero i miei pensieri, se solo sapessero quanto sono critico ed egoista“.

Il giovane cantante quindi nonostante l’enorme successo e popolarità che ha avuto nella sua carriera e che sta ancora avendo, nonostante l’ultimo album sia del 2021, si sente inadatto.

Le storie sul social proseguono con uno scritto emblematico – “Ti svegli un giorno e capisci che hai rapporti incasinati e che sei infelice. Hai tutto il successo del mondo, eppure ti chiedi che valore ha tutto questo se dentro ti senti vuoto“.

La speranza per lui è che riesca presto a ritrovare l’amore e la passione per il proprio lavoro, riconoscendone i successi così da vederlo di nuovo impegnato a scrivere musica.