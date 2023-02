Sindrome Piriforme: cos'è, cause e il miglior rimedio

Può capitare di fare degli sforzi o di praticare sport e di avvertire dolore alla schiena o a livello del gluteo. Un dolore dovuto alla Sindrome Piriforme che comporta difficoltà a svolgere le normali attività. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono le soluzioni migliori per non avere più dolore e malesseri del genere.

Sindrome Piriforme: cause

Si tratta di un dolore che interessa la zona a livello del gluteo per poi andare a irradiarsi lungo tutta la coscia e i cui sintomi e dolore tendono a peggiorare se si sta seduti per diverso tempo. La sindrome Piriforme è nota, dagli esperti, anche come falsa sciatalgia dal momento che alcuni sintomi possono far pensare alla sciatica.

Una condizione o disturbo che va a comprimere il nervo sciatico che è connesso al muscolo piriforme, da qui il nome della sindrome. Colpisce indifferentemente sia uomini che donne di circa 50 anni. Uno spasmo o una contrattura sono alcune delle cause e dei fattori di rischio che contribuiscono a comprimere il nero sciatico e, quindi, il muscolo piriforme.

Tra le cause principali dell’insorgere di questo malessere vi sono degli sforzi eccessivi, di solito praticati durante un allenamento fisico particolarmente intenso o anche, come già detto, uno spasmo o contrattura del muscolo dovuto a un trauma nella zona delle anche o delle natiche. ci sono anche delle anomalie atomiche che possono sicuramente influire.

I problemi dovuti a una postura sbagliata oppure al bacino per via di un mal posizionamento, insieme anche a una posizione che porta a stare seduti per diverso tempo, si pensi per esempio ai camionisti che guidano per parecchio tempo o anche a coloro che praticano attività come equitazione o ciclismo, sono maggiormente soggetti.

Sindrome Piriforme: cosa fare

Per riuscire a lenire il dolore che può essere particolarmente intenso, è bene prima di tutto, ascoltare i consigli di un esperto del settore, il quale sicuramente prevede un periodo di riposo a breve termine in modo da sospendere tutte quelle attività e sforzi che sono sicuramente alla base della Sindrome Piriforme.

Per alternare il dolore, è possibile anche applicare, in maniera alternata, nella zona particolarmente dolente, degli impacchi freddi o caldi. Non è mai corretto affidarsi ai rimedi fai da te, ma sempre rivolgersi a esperti e professionisti del settore che sicuramente sapranno come fare per contrastare questo malessere che colpisce diversi soggetti.

Nel caso degli sportivi, è possibile tornare a praticare attività fisica soltanto quando si ha un totale recupero dei movimenti della gamba e non si prova più dolore. In caso di Sindrome Piriforme, gli stessi esperti consigliano di evitare per troppo le tempo le posizioni da seduta. Quindi, per chi svolge un lavoro sedentario, è utile fare delle brevi pause ogni ora in modo da sgranchirsi o anche esercizi di allungamento e stretching.

Prima dell’allenamento e dell’attività fisica, è sempre utile fare esercizi di riscaldamento in modo da non forzare troppo. Si possono poi effettuare degli esercizi di ginnastica posturale in modo da correggere eventuali problemi di postura e ricorrere anche all’uso di un tutore come Insta Life che dà immediatamente sollievo.

Sindrome Piriforme: miglior rimedio

Per combattere la Sindrome Piriforme e riuscire ad alleviare il dolore della zona, sono diversi i rimedi che possono aiutare, ma la soluzione maggiormente idonea ed efficace, oltre che duratura nel tempo, è Insta Life, un tutore che è particolarmente consigliato nei casi meno gravi e seri, quindi una opzione alla chirurgia.

Un tutore indicato, non soltanto per problematiche come la Sindrome Piriforme, ma anche in caso di sciatalgia e lombalgia cronica, dal momento che aiuta ad attenuare il dolore, soprattutto nella zona lombare concedendo un sollievo immediato e privo di qualsiasi effetto collaterale e controindicazione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.