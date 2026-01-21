Sinner sfida Duckworth: emozioni e strategie nel secondo turno degli Australian Open

Jannik Sinner: Campione in Carica Pronto per la Sfida agli Australian Open Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano e attuale campione in carica, si sta preparando intensamente per affrontare la sua prossima sfida agli Australian Open. Nella sua prossima partita, incontrerà l’australiano James Duckworth, un avversario determinato e competitivo. Sinner, noto per il suo stile di gioco aggressivo e la sua straordinaria capacità di adattamento in campo, mira a prolungare la sua...

Il mondo del tennis è nuovamente in fermento, con Jannik Sinner pronto a scendere in campo per il secondo turno degli Australian Open. Dopo aver esordito con successo, il tennista italiano si prepara a difendere il suo titolo e a puntare a una storica tripletta nel torneo di Melbourne, un’impresa che solo pochi grandi campioni come Novak Djokovic sono riusciti a realizzare.

Il cammino di Jannik Sinner

Il percorso di Sinner in questo torneo è iniziato con un incontro contro il francese Hugo Gaston. Durante la partita, Sinner ha dimostrato la sua superiorità, chiudendo il match in modo rapido dopo il ritiro dell’avversario, costretto a lasciare il campo per un infortunio. Il punteggio finale di 6-2, 6-1 ha permesso all’azzurro di avanzare rapidamente al secondo turno, mostrando un buon ritmo e una solida prestazione, nonostante la durata breve dell’incontro.

Statistiche di Sinner

Nel corso della partita contro Gaston, Sinner ha messo a segno sei ace e ha mantenuto una percentuale del 64% di prime in campo. Le statistiche evidenziano un chiaro dominio, con l’86% di punti vinti sui servizi e un totale di 19 colpi vincenti, a fronte di soli 15 errori non forzati. Questi numeri testimoniano non solo l’abilità del tennista, ma anche la preparazione fisica e mentale che ha attuato per affrontare al meglio questo Slam.

La sfida con Duckworth

Il prossimo avversario di Sinner sarà James Duckworth, un tennista australiano che ha superato il croato Dino Prizmic in un incontro molto combattuto. La partita tra Sinner e Duckworth è programmata per giovedì 22 gennaio alle 9:00 ora italiana. Questo incontro promette di essere emozionante, considerando che Sinner ha già affrontato Duckworth in tre occasioni precedenti, uscendo sempre vincitore con un netto 3-0 nel bilancio degli scontri diretti.

Precedenti tra Sinner e Duckworth

L’ultima volta che i due si sono trovati di fronte è stato durante i quarti di finale dell’Atp di Sofia nel 2026, dove Sinner ha impiegato due set per avere la meglio. Questa costante vittoria contro Duckworth potrebbe influenzare la psicologia del match, ma il tennista australiano avrà sicuramente il sostegno del pubblico locale, il quale potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel suo approccio.

Dove seguire la partita

Per gli appassionati di tennis, la partita tra Sinner e Duckworth sarà trasmessa in diretta su Eurosport. La visione è accessibile attraverso smart TV e piattaforme di streaming come Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Inoltre, sarà possibile seguirla anche su Discovery+ e HBO Max. Gli appassionati non vorranno perdere nemmeno un momento di questa emozionante sfida, che rappresenta un altro passo nella carriera di Sinner verso la gloria.