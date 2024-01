Sinusite: cos’è e come guarire

La sinusite è un’infiammazione dei tessuti dei seni, responsabile di dolore al viso, naso chiuso o gocciolante e, in alcuni casi, anche febbre. Di solito, la sinusite è una conseguenza del raffreddore comune, ma anche altri virus, funghi e batteri possono esserne responsabili. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come alleviare i sintomi della sinusite con i rimedi naturali.

La sinusite è la conseguenza di un gonfiore o di un’infiammazione dei seni, strutture situate all’interno del viso, solitamente, ricche di aria. Le infezioni batteriche, quelle virali e le allergie possono irritarle, provocando il blocco e un riempimento di liquidi. Questa è la ragione per cui la sinusite è responsabile di dolore o gonfiore del viso, naso chiuso o gocciolante e una serie di altri sintomi che non necessariamente interessano tutte le persone affette da sinusite.

La sinusite può essere acuta, subacuta, cronica o ricorrente a seconda della causa che la determina. Fortunatamente, questa condizione, che è molto comune nelle persone, si combatte facilmente, anche con l’utilizzo di rimedi naturali, facilmente reperibili online.

Sinusite: come prevenirla

Sfortunatamente, ad oggi, prevenire la sinusite non è possibile. Tuttavia, vi sono delle situazioni o dei fattori di rischio che rendono alcune persone più vulnerabili alla sua comparsa rispetto ad altre. Le basse difese immunitarie, il fumo di sigaretta, i polipi nasali, le allergie, l’asma o un setto deviato, ad esempio, sono tutti fattori di rischio. Vaccinarsi contro le allergie o smettere di fumare, ad esempio, sono azioni che si possono compiere per impedire alla sinusite di presentarsi.

La sinusite è una condizione comune, che può interessare tanto l’uomo quanto la donna, indipendentemente dall’età. In genere, questa patologia si risolve da sola ma, in alcuni casi, per fronteggiare i sintomi è sempre meglio affidarsi su delle soluzioni naturali.

