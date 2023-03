Smart Working: genitori con figli under 14 in crisi

Smart Working: genitori con figli under 14 in crisi

Smart Working: genitori con figli under 14 in crisi

Smart Working: genitori con figli under 14 in crisi

Problemi con lo smart Working e genitori con figli under 14 in crisi, non tutti i dipendenti potranno godere dell’agevolazione e c’è un “buco” nel Milleproroghe. Insomma, il provvedimento è da rivedere ed il diritto al lavoro agile agevolato al 100% verrà errogato a macchia di leopardo. Tutta “colpa” del decreto Milleproroghe ufficializzato a fine febbraio.

Smart Working: genitori in crisi

L’atto del governo non riguarderà i genitori con figli piccoli che lavorano nelle imprese “che hanno già previsto la possibilità di operare da casa per parte della settimana”, come spiega Leggo. E per quanto riguarda chi fosse impiegato in un’azienda che non ha ancora concordato un piano per lo smart working? In quel caso si potrà chiedere al proprio datore di lavoro un accordo sicuro. Da questo punto di vista l’Esecutivo starebbe lavorando a una circolare che dovrebbe chiarire la questione.

Il vuoto normativo di Calderone

C’è infatti un vuoto normativo e per i genitori di figli under 14 il diritto allo smart working era scaduto a fine dicembre. Il ministro Calderone quindi ha reintrodotto fino al 30 giugno il lavoro agile semplificato per i dipendenti fragili, sia del settore pubblico sia del privato. Ma per i lavoratori con figli under 14 mancava una rotta e non si è ancora definito l’ambito di applicazione della norma.