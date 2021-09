Società americana paga 1300 dollari per guardare 13 film horror in 10 giorni: si cercano volontari

Una società americana ha deciso di pagare 1300 dollari per guardare 13 film horror in 10 giorni. La società è in cerca di volontari.

Una società americana ha deciso di pagare 1300 dollari per guardare 13 film horror in 10 giorni. La società è in cerca di volontari che abbiano voglia di fare questa esperienza un po’ particolare.

Società americana paga per guardare film horror: cercasi volontari

Il sito Usa financebuzz.com sta cercando un volontario disposto a guardare 13 film horror in nove giorni, da sabato 9 a lunedì 18 ottobre, in cambio di 1.300 dollari. Lo scopo è quello di scoprire se le produzioni ad alto budget facciano più paura di quelle low cost. “Il più delle volte, gli horror fanno paura per via della loro storia, non del budget dello studio di produzione. Alcuni dei film più spettacolari e più terrificanti sono stati realizzati con pochi spiccioli rispetto alle serie sui supereroi e ai franchise più conosciuti.

Nel 2007, per esempio, ‘Paranormal Activity’ venne prodotto con soli 15 mila dollari ma incassò oltre 193 milioni al box office” si legge sul sito.

Società americana paga per guardare film horror: monitoraggio del battito cardiaco

Paranormal Activity è tra i 13 titoli scelti per la rilevazione. Ci sono anche Saw – L’enigmista, Amityville Horror, A Quiet Place – Un posto tranquillo, A Quiet Place II, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair, Sinister, Scappa – Get Out, La notte del giudizio, Halloween e Annabelle.

L’unico compito del volontario scelto sarà indossare uno smartwatch Fitbit fornito dalla società, per monitorare il battito cardiaco. Questo parametro verrà usato per quantificare la paura suscitata nello spettatore.

Società americana paga per guardare film horror: la classifica

Al termine di questa maratona horror verrà preparata una classifica dei film in base al loro budget di produzione. Per candidarsi c’è tempo fino al 26 settembre, compilando il form online, inserendo i dati anagrafici e il proprio film horror preferito.

I volontari devono avere 18 anni e devono risiedere negli Stati Uniti.