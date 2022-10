Società del gas taglia la fornitura a 300 condomini: costi troppo alti e mancanza di garanzie, l'Ad: "Verrà applicata la procedura di ultima istanza

Dal Veneto arriva la vicenda di una società del gas che taglia la fornitura a 300 condomini per costi troppo alti e mancanza di garanzie. In provincia di Padova la Af Energia di Montegrotto Terme ha spiegato che la decisione “avrà effetti su circa 4.500-5.000 famiglie che vivono nei condomini”.

Lo dice Fanpage che spiega come decine di famiglie e migliaia di persone “smetteranno di ricevere la fornitura di gas dall’azienda”.

Attenzione, non si parla di morosità ma di scelta obbligata e dettata dai costi troppo alti della materia. Che significa? Federico Agostini, l’amministratore delegato della società, lo ha spiegato precisando però che “nessuno resterà senza gas poiché verrà applicata la procedura di ultima istanza“.

In pratica la fornitura di gas viene garantita ad alcuni clienti. Ha detto Agostini: “A questo punto per tre mesi il condominio è coperto, se nel frattempo non trova un altro fornitore, resta con queste aziende con una maggiorazione di 14,39 centesimi per metro cubo”.

In Veneto ci sono 40mila clienti in bilico

La società conta circa 15 mila utenze su 40 mila clienti totali in Veneto e ci sono rischi con l’Agenzia delle Entrate.

Ha proseguito Agostini: “Fino a quest’estate l’importatore non ci aveva mai chiesto delle garanzie, grazie all’affidabilità riconosciutaci dal mercato. Eppure adesso ci chiede almeno il 50%, parliamo di cifre non sostenibili. Non abbiamo mai puntato sulle grandi imprese energivore perché sono ad alto rischio, basta una fattura non pagata per creare una voragine irrecuperabile e con margini di guadagno minimi. Dunque noi stiamo rinunciando al 50% circa dei nostri clienti del gas”.