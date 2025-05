Incidente in pista per la conduttrice sul finale della puntata: ecco cosa è successo.

E’ andata in onda la prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle” e, sul finire della trasmissione, piccolo incidente in pista per la conduttrice Milly Carlucci. Ecco cosa è successo.

Sognando Ballando Con le Stelle: al via la prima puntata

Ieri, venerdì 9 maggio, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo spin-off del noto programma tv condotto da Milly Carlucci.

Puntata ricca di emozioni, tanto che sul palco è arrivata pure la prima coppia a vincere il programma ben vent’anni fa, ovvero Hoara Borselli e Simone Di Pasquale. Verso fine puntata però piccolo incidente per Milly Carlucci. Ecco cosa è successo.

Sognando Ballando con le Stelle, gaffe per Milly Carlucci: “Non mi posso muovere”

Verso la fine della prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle”, c’è stato un piccolo incidente in pista per Milly Carlucci. La conduttrice infatti è rimasta incastrata con il tacco della scarpa sulla pista. Imbarazzata, la Carlucci ha ammesso di essere in difficoltà: “vi devo dire che non mi posso spostare, mi sono ficcata il tacco da qualche parte, non mi posso muovere da qua, adesso qualcuno mi dovrà liberare.” Il programma è andata avanti e quando è stata mandata in onda una clip, la conduttrice è stata liberata!