Soldati ucraini decapitati, l'appello di Zelensky ai leader del mondo

Un truculento frame video che sta circolando in queste ore filma due soldati ucraini decapitati ed in questa ore arriva l’appello di Volodymyr Zelensky ai leader del mondo a ché non ignorino la bestialità commessa da truppe della Russia. Zelensky ha fatto quindi appello ai leader internazionali dopo il video diffuso sui social. Lì si vedono soldati russi che decapitano due militari ucraini. Ha detto Zelensky: “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo è un video della Russia così com’è. Questo non è un incidente”.

Soldati decapitati, l’appello di Zelensky

E ancora: “Questo non è un episodio. È successo migliaia di volte. Tutti devono reagire. La sconfitta del terrore è necessaria”. Sui social il capo di Kiev parla dunque di quel video in circolazione sembra mostrare i cadaveri decapitati di due soldati ucraini che giacciono a terra. I corpi sono accanto a un veicolo militare distrutto.

Peskov: “Se fosse vero ci sarà un’indagine”

Una voce fuori campo dice: “Li hanno uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Sono andati da loro e hanno tagliato loro la testa”. E Mosca? Dal Cremlino il portavoce Peskov fa sapere che “se il video con immagini orribili della decapitazione di un soldato ucraino da parte di militari russi fosse vero, potrebbe esserci un’indagine. Dobbiamo verificare le immagini”.