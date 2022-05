Soleil in vacanza con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Gianluca Costantino: flirt in corso?

Tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino c'è del tenero? I fan sperano che in vacanza Cupido faccia il suo corso, ma per ora potrebbe esserci solo amicizia.

Le due bionde avevano avuto un passato comune nel salotto di Uomini e Donne, che anima di sentimenti (e non pochi battibecchi) tutti i pomeriggi di Canale 5. I due ragazzi, invece, si conoscono da diverso tempo. Galeotta fu la casa del Gf Vip, dove Sophie Codegoni si è innamorata di Alessandro Basciano, suo attuale fidanzato.

Proprio nella casa più spiata d’Italia Sophie e Soleil hanno recuperato il loro rapporto, sebbene il percorso non sia sempre stato sereno. Il Grande Fratello Vip ha permesso a Soleil di conoscere anche Gianluca Costantino, l’amico di Basciano, e adesso tutti e 4 si concedono una vacanza di mare e divertimento tra le bellezze e la movida di Ibiza.

Soleil Sorge in vacanza a Ibiza: non è sola

Gianluca in un’intervista a Novella 2000 aveva parlato di Soleil, al cui fascino non ha mai resistito. “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche”, aveva detto. Tra i due “c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi […] in confessionale.

L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione”.

Quindi aveva aggiunto: “In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice”.

Godendo del bel tempo di inizio maggio, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni – sempre innamoratissimi – hanno deciso di concedersi una vacanza a Ibiza.

I due non sono soli: con loro anche Soleil e Gianluca. Per alcuni utenti del web tra i due potrebbe scattare la famosa scintilla, ma se davvero ci sia del tenero non è dato a sapere. Per il momento si tratta solo di supposizioni, i diretti interessati non ne hanno mai parlato. Al contrario, tra loro potrebbe rimanere solo una bella amicizia.