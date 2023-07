Soleil Sorge ha vuotato il sacco e ha raccontato cosa è successo in Sardegna nella famosa sera che ha visto la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L’influencer italo-americana non c’entra nulla, ma ha assistito alla rissa tra l’ex Vippona venezuelana e un’altra pseudo Vip.

Soleil Sorge vuota il sacco: in Sardegna c’è stata una rissa

Con un messaggio inviato a Deianira Marzano, Soleil Sorge ha fatto chiarezza su quanto accaduto un Sardegna qualche giorno fa. Nello specifico, l’influencer italo-americana si riferisce alla lite che ha portato alla rottura Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La coppia era a cena in un locale insieme ad alcuni ex Vipponi, tra cui Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. Non si sa bene per quale motivo è esplosa una discussione, che poi è proseguita in un locale dove Oriana avrebbe “creato problemi” a Chadia Rodriguez e altri amici “senza motivo“.

Il racconto di Soleil Sorge

Soleil ha raccontato:

“Io non c’entro assolutamente nulla se non per essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia (Rodriguez, ndr) e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo”.

Soleil Sorge conferma: in Sardegna c’è stata una rissa

La Sorge ha concluso confermando che in Sardegna c’è stata una specie di rissa: