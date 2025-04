Un gesto di solidarietà in un momento difficile

In un’epoca in cui le notizie di conflitti e divisioni sembrano predominare, emerge una storia di solidarietà e umanità che merita di essere raccontata. I dipendenti della X-Lam Dolomiti Spa, un’azienda con sede a Castelnuovo in Trentino, hanno dimostrato che la vera forza di un’organizzazione risiede nel supporto reciproco tra colleghi. In un gesto di grande generosità, i lavoratori hanno deciso di donare ore di ferie e permessi a un loro collega affetto da una grave malattia degenerativa. Questo atto non solo offre un aiuto concreto, ma rappresenta anche un esempio di come la comunità lavorativa possa unirsi in momenti di difficoltà.

Un accordo innovativo per il benessere dei dipendenti

Il segretario generale della Feneal Uil Trentino Alto-Adige, Matteo Salvetti, ha reso nota questa iniziativa, sottolineando l’importanza di tale accordo. Durante un’assemblea sindacale, i rappresentanti dei lavoratori hanno discusso la possibilità di attivare un’azione di solidarietà a favore di un collega, padre di famiglia, che si trova a fronteggiare una malattia difficile. Grazie a questo gesto, il lavoratore potrà beneficiare di ulteriori 20 giorni di ferie, garantendo così la continuità della sua retribuzione e la possibilità di affrontare la sua situazione senza il peso della perdita del lavoro.

Un esempio di umanità nel mondo del lavoro

Questo accordo rappresenta il primo di questo tipo stipulato dalla X-Lam Dolomiti Spa con un’organizzazione sindacale, evidenziando come il principio di solidarietà sia ancora vivo tra gli operai. Salvetti ha commentato positivamente la risposta dell’azienda, che ha dimostrato umanità e disponibilità nel sostenere un proprio dipendente in un momento di grande difficoltà personale. La storia di questo gesto di solidarietà non solo illumina la realtà di un’azienda che si preoccupa del benessere dei suoi lavoratori, ma serve anche da esempio per altre realtà lavorative, invitando a riflettere sull’importanza della comunità e del supporto reciproco nel mondo del lavoro.