Un guasto al motore ha costretto un elicottero dell’ONU ad atterrare in un villaggio della Somalia, e il suo equipaggio è stato rapito dal gruppo terroristico islamista di al Shabaab.

Somalia, rapito equipaggio ONU: l’aggressione

Il gruppo di 7 persone, tra le quali una di origine somala, è stato attaccato dai terroristi subito dopo che l’elicottero dell’Onu su cui si trovava è atterrato in emergenza per un avaria al motore in un villaggio della Somalia. La conferma arriva da Mohamed Abdi Aden Gaboobe, ministro della Sicurezza interna dello stato federale di Galmudug, che ha parlato della vicenda a ‘Associated Press‘. Dei sette rapiti, secondo le informazioni che arrivano, uno sarebbe stato ucciso, mentre un altro è dato per disperso.

Somalia, rapito equipaggio ONU: Al Shabaab

L’Al Shabaab deriva da altri gruppi terroristici più grossi che già dal 2006 controllano ampie parti della Somalia centrale e meridionale. Le forze dell’Unione Africana, negli scorsi anni, sono riuscite a limitarne in parte l’influenza che aveva raggiunto fino al 2011, anno in cui Al Shabaab aveva preso piede anche nell’importante centro di Mogadiscio. L’obiettivo, oggi come allora, rimane sempre quello di rovesciare l’attuale governo e imporne uno nuovo che interpreti ancor più diramente la legge islamica.