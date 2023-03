Sondaggi politici: crollo per Meloni, cresce il consenso per la Schlein

FdI sempre in testa con il 28% abbondanti, ma la Meloni è in crollo e la Schlein aumenta consensi nei sondaggi politici.

Gli ultimi sondaggi politici parlano chiaro: il nuovo PD di Elly Schlein continua a raccogliere consenso, mentre Giorgia Meloni perde punti.

Nuovo boom per il PD, crollo Meloni

Nuovo boom per il Partito Democratico, e crollo per Fratelli d’Italia – che però resta in testa – negli ultimi sondaggi politici. L’ultima rilevazione dell’Istituto IXE ha messo in evidenza le tendenze di marzo: Meloni e i suoi perdono quota, i democratici volano con Schlein alla guida del partito.

FdI di Giorgia Meloni resta comunque il primo partito, ma continua a perdere punti: in un mese segna un meno 2,5% e cala al 28,6%. Al secondo posto c’è il Partito Democratico di Elly Schlein: sotto la guida della nuova segretaria, il PD ha fatto un balzo in avanti del 3,2% in un mese, risalendo al 20,1%.

Bene Lega e Terzo Polo, ancora in calo Forza Italia. La sinistra resta stabile

La Lega di Matteo Salvini risale all’8,0% con un plus dello 0,4%. Cresce anche il Terzo polo di Azione e Italia Viva: più 0,4% anche per Calenda e Renzi, che passano al 7,0%. Male, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi: meno 0,5% per il partito azzurro, che scivola al 6,2%.

Continua a crescere l’alleanza Verdi e Sinistra, con un più 0,4% che la porta al 4,6%. Male +Europa: meno 0,1% e scende al 2,0%, alla pari con Per l’Italia con Paragone, che ci arriva grazie a un più 0,2%. Chiude Noi Moderati stabile allo 0,9%.