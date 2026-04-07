Lo scenario politico italiano attuale è caratterizzato da un equilibrio dinamico tra maggioranza e opposizione, influenzato dagli effetti post-referendum e dai continui aggiustamenti nei consensi dei principali partiti. La coalizione guidata da Giorgia Meloni, con il supporto di forze come Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, mantiene una posizione competitiva, mentre il fronte progressista composto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle fatica a consolidare una crescita stabile.

In questo contesto, i dati dei sondaggi politici di Termometro Politico riflettono un sistema in fase di assestamento, dove consenso elettorale, fiducia nei leader e percezione dell’azione di governo si intrecciano in modo complesso.

Scenario politico e dinamiche tra i principali schieramenti

Il contesto politico italiano è in continua evoluzione e risente degli effetti dei più recenti referendum.

Le ultime rilevazioni di Termometro Politico indicano un cambiamento rispetto alla settimana precedente, con un rafforzamento della coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni dopo la fase di crescita iniziale del campo largo. Il sistema entra così in una fase di riequilibrio, in cui i consensi si ridistribuiscono e le alleanze vengono messe alla prova. All’interno della maggioranza, Fratelli d’Italia si conferma la forza principale con il 29,2%. Nel centrodestra, Forza Italia resta stabile all’8%, mentre la Lega di Matteo Salvini sale al 7,6%, riducendo leggermente il distacco dagli alleati. Noi Moderati si attesta all’1%, portando il totale della coalizione al 45,8%. Resta inoltre rilevante la presenza di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, al 3,4%, che intercetta consensi nell’area più radicale della destra e rappresenta una variabile ancora incerta per i futuri equilibri.

Tendenze dell’opposizione, fiducia nel governo e scenari futuri

Sul fronte dell’opposizione si registra una fase di rallentamento. Il Partito Democratico scende al 22% e il Movimento 5 Stelle al 12,1%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 6,2%. Le forze centriste risultano più frammentate: Italia Viva al 2,4%, +Europa all’1,8% e Azione stabile al 3%. Nel complesso, l’area delle opposizioni raggiunge il 44,5%, leggermente inferiore al centrodestra.

Nonostante il vantaggio nei consensi, il governo guidato da Giorgia Meloni mostra un livello di fiducia limitato: oltre la metà degli intervistati esprime sfiducia, mentre una minoranza dichiara valutazioni positive, segnalando una forte polarizzazione. In generale, prevale comunque la preferenza per la continuità istituzionale, con la maggioranza dei cittadini contraria a elezioni anticipate e orientata a portare a termine la legislatura, privilegiando stabilità rispetto a un cambio immediato dello scenario politico.