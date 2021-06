Stando ai sondaggi politici di Supermedia YouTrend il partito di Giorgia Meloni staccherebbe il Carroccio di soli due punti.

Stando all’ultimo sondaggio realizzato da Supermedia YouTrend per Agi, Fratelli d’Italia continua la sua ascesa e stacca la Lega per pochissimi punti percentuali: in calo invece Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico.

Sondaggi politici Supermedia 3 giugno

La rilevazione, che tiene conto della media dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 20 maggio al 2 giugno dagli istituti EMG, Euromedia, Ipsos, Piepoli, Quorum, SWG e Tecnè, stima il partito di Giorgia Meloni al 19,4%, in crescita di 0,7 punti rispetto a due settimane fa,

Al primo posto vi sarebbe sempre la Lega di Matteo Salvini, stabile al 21,5%.

Con queste cifre Fratelli d’Italia si avvicina sempre di più al Carroccio da cui ormai la separano soltanto due punti. PD (18,8%) e Movimento 5 Stelle (16,4%) sarebbero rispettivamente terzo e quarto partito ed entrambi in discesa rispetto a due settimane fa (-0,3 punti per il primo e – 0,8 per il secondo). Al quinto posto si situa Forza Italia al 7,3% (-0,2 punti), mentre tutti gli altri partiti sarebbero al di sotto del 3%.

Sondaggi politici Supermedia 3 giugno: le coalizioni

Per quanto riguarda le coalizioni, le forze che attualmente sostengono il governo Draghi totalizzerebbero il 73,6% dei consensi, 5 punti in meno rispetto a quanto rilevato alla nascita dell’esecutivo sempre dalla medesima agenzia. All’interno della maggioranza di governo la componente giallorossa (36,8%) varrebbe più di quella di centrodestra (29,9%), mentre la somma di Azione, IV e +Europa si fermerebbe al 6,9%.

Considerando invece anche Fratelli d’Italia, il vantaggio del centrodestra sui giallorossi sarebbe netto.

Sondaggi politici Supermedia 3 giugno, Meloni: “Mi preparo a fare il premier”

Trattandosi dell’ennesimo sondaggio che dimostra una grande avanzata di Fratelli d’Italia, è inevitabile che la leader del partito sia stata interrogata sulla possibilità di diventare premier.

Questo quanto dichiarato nel corso di Mezz’ora in più su RaiTre: “Io mi preparo a governare la nazione ma per carattere non sono una che fissa degli obiettivi di tipo personale. Voglio andare lì con una classe dirigente all’altezza di questo compito. Quando vedo i sondaggi che crescono, crescono, crescono so quali responsabilità questo comporta“. Ma il punto d’arrivo ha contiuato, non lo decido lei bensì il popolo: per questo si è detta pronta ad assumersi le responsabilità che gli italiani le chiederanno di avere.