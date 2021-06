Giorgia Meloni premier? Maria Elena Boschi: “Mai una come te, sovranista e anti europeista”

Maria Elena Boschi rifiuta l’ipotesi di vedere Giorgia Meloni ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio: la polemica sviluppata su Twitter.

Le tensioni tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria ElenaBoschi, sono sempre apparse evidenti ma hanno raggiunto un nuovo apice nel corso delle ultime ore.

Giorgia Meloni premier, le dichiarazioni di Maria Elena Boschi

È polemica tra la leader di FdI Giorgia Meloni e l’esponente di IV Maria Elena Boschi: la vicenda si è originata in seguito alla recente intervista che la fedelissima di Matteo Renzi ha rilasciato al Myrta Merlino, durante la sua partecipazione al programma di La7 L’aria che tira.

In questa circostanza, infatti, la capogruppo di Italia Viva alla Camera è stata interrogata dalla conduttrice circa la possibilità che Giorgia Meloni diventi, in futuro, la prima donna premier.

A una simile domanda, l’ex ministro Boschi ha dichiarato che non si sentirebbe a suo agio nel vedere Giorgia Meloni ricoprire una carica così importante, asserendo: “Preferisco che non ci sia un Presidente del Consiglio sovranista, che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competano sulla stessa linea”.

Il tweet di Giorgia Meloni per Maria Elena Boschi

Le riflessioni e le constatazioni di Maria Elena Boschi hanno indispettito la leader di Fratelli d’Italia che ha denunciato la mancanza di solidarietà femminile da parte dell’avversaria politica, rimarcando il terrore del centrosinistra italiano di vederla, un giorno, assumere la guida del Paese, trasformandosi nella prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

A questo proposito, Giorgia Meloni ha pubblicato un tweet commentando le parole di Maria Elena Boschi, scrivendo: “La sinistra ha paura di vedermi Presidente del Consiglio? Un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”.

La risposta di Maria Elena Boschi a Giorgia Meloni

Il post della leader di FdI ha suscitato l’immediata risposta dell’ex ministro Boschi che, sempre tramite il suo account Twitter ufficiale, ha risposto a Giorgia Meloni nel seguente modo: “E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi – e ha aggiunto –. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua”.