Sondaggi politici Tecné: parità tra il Pd di Letta e FdI di Giorgia Meloni, i due partiti sono dati entrambi al 21,9% ed entrambi in crescita netta

Lo dicono i sondaggi politici di Dire e Tecné: c’è perfetta parità tra il Pd di Letta e FdI di Giorgia Meloni e il testa a testa che dura da settimane fra i due partiti arriva ad una situazione di equilibrio.

Le rilevazioni danno risultati non sempre omogenei ma il dato empirico è che Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono appaiati. La rilevazione effettuata da Dire e Tecnè spiega che la situazione è di parità assoluta. Le brutte notizie arrivano invece per Lega e Movimento 5 Stelle, che sono terza e quarta forza se si votasse oggi e con i grillini per cui ci sono lievi segnali di ripresa, mentre il Carroccio di Matteo Salvini è stabile.

Parità perfetta tra il Pd e FdI

Ad ogni modo il Partito Democratico di Enrico Letta e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sono entrambi al 21,9% ed entrambi in crescita: i dem guadagnano lo 0,2% rispetto a una settimana fa, la Meloni e i suoi crescono dello 0,1%. La Lega di Matteo Salvini resta stabile con un 15,8%. Nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte c’è un recupero dello 0,2% in una settimana, ma si trova ancora al 12,7%, di fatto è il suo minimo storico.

Forza Italia tallona il M5s

Forza Italia, forte anche della recente convention, se la ride: il partito di Silvio Berlusconi risale ancora, prende uno più 0,1% e chiude con una Pasqua al 10,8%. La federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa perde lo 0,3% e cala al 4,4%. Sotto quota 3% ci sono Italia Viva di Matteo Renzi, che segna un meno 0,2% e cala al 2,4%. Seguono i Verdi al 2,2% (meno 0,1%) e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all’1,9% (meno 0,1%).