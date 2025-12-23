I risultati dei nuovi sondaggi politici di YouTrend per Sky TG24 offrono un quadro aggiornato della scena politica italiana, evidenziando la ripresa del centrodestra, la crescita del Partito Democratico e le difficoltà strutturali del Movimento 5 Stelle. I dati delineano un sistema ancora dominato da un partito, con spostamenti significativi all’interno dei principali schieramenti.

Contesto politico attuale in Italia

Negli ultimi mesi, il panorama politico italiano ha mostrato segnali di instabilità e di riorganizzazione dei principali schieramenti. Tra oscillazioni di consenso e pressioni economiche e sociali, i partiti stanno ridefinendo strategie e leadership, cercando di consolidare il proprio elettorato. In questo scenario, il nuovo sondaggio YouTrend offre una fotografia aggiornata delle tendenze, evidenziando chi sta guadagnando terreno, chi mantiene la posizione e chi invece fatica a ritrovare stabilità.

Sondaggi politici YouTrend: guai per il M5S, svolta FdI e sorpresa Lega

I dati più recenti del sondaggio YouTrend per Sky TG24 mostrano un panorama politico italiano caratterizzato da significativi movimenti interni ai principali schieramenti. Fratelli d’Italia registra una ripresa, salendo al 28,3% con un incremento di mezzo punto percentuale. Questo risultato rafforza il ruolo del partito di Giorgia Meloni come punto di riferimento nel sistema politico, dimostrando capacità di consolidare il consenso anche in un contesto segnato da sfide economiche e pressioni internazionali.

Parallelamente, i partner di coalizione mostrano segnali di crescita: Forza Italia arriva all’8,3% (+0,6) e la Lega al 8,1% (+0,3), consolidando la compattezza del centrodestra e riducendo le tensioni interne. Nel complesso, il blocco di governo appare in espansione, con FdI saldamente al comando e gli alleati in grado di rafforzarsi senza compromettere la leadership della premier.

Sul fronte progressista, il Partito Democratico continua a crescere in modo consistente, attestandosi al 22,8% (+0,7), un segnale di ricompattamento del consenso e di maggiore competitività rispetto al passato recente.

Il Movimento 5 Stelle, invece, registra una flessione al 12,7% (-0,7), confermando una fase di difficoltà strutturale e di ridotta capacità di attrarre nuovi elettori. Anche Alleanza Verdi e Sinistra cala leggermente al 7,4% (-0,3), mostrando una sostanziale stabilità ma senza riuscire a compensare il calo del M5S.

Questi elementi contribuiscono a mantenere frammentato il campo dell’opposizione, rendendo complessa la costruzione di un’alternativa unitaria e rafforzando il predominio del centrodestra nel sistema politico.