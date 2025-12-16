Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, il panorama politico italiano mostra alcuni spostamenti nei consensi tra i principali partiti, con leggere variazioni anche tra le forze minori e un aumento degli indecisi. Ecco tutti i dettagli.
Sondaggi politici Swg per LA7: i dati e la quota degli indecisi
La Lega guadagna lo 0,3%, raggiungendo l’8,4%, mentre Forza Italia cresce dello 0,2% e si porta all’8,1%.
Piccoli incrementi riguardano anche Alleanza Verdi-Sinistra, salita allo 0,1% e ora al 6,8%. In calo, invece, risultano i partiti centrali e minori: Azione perde lo 0,2% (3%), Italia Viva scende al 2,3% (-0,1%), così come Noi Moderati (-0,1%) all’1,1%, mentre +Europa rimane stabile all’1,4%.
Parallelamente, cresce del 2% la quota degli indecisi, a indicare un aumento dei cittadini che non si esprimono.
Sondaggi politici Swg per LA7: allerta per Meloni e Conte, i numeri parlano chiaro
Secondo il recente sondaggio Swg per il TgLa7, se si votasse oggi Fratelli d’Italia manterrebbe il primato tra i partiti, pur registrando una leggera flessione dello 0,2%, attestandosi al 31%. Anche il Movimento 5 Stelle scende marginalmente al 12,8%, mentre il Partito Democratico mostra un incremento dello 0,3%, arrivando al 22,3%, riducendo così leggermente il divario con il partito di Giorgia Meloni.