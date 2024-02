Sondaggio rivela: per gli elettori Joe Biden è troppo anziano per un secondo mandato

Sondaggio rivela: per gli elettori Joe Biden è troppo anziano per un secondo...

Joe Biden è troppo anziano per sostenere il peso di un secondo mandato? Stando ad un nuovo sondaggio, per gli elettori sembra di sì.

Mentre entrambi i principali partiti politici statunitensi sono alle prese con le primarie, gli elettori americani hanno potuto condividere i loro pensieri tramite un nuovo sondaggio della Abc-Ipsos. E, stando a quanto emerso, buona parte dell’opinione pubblica concorda sul fatto che Joe Biden sia troppo anziano per un secondo mandato. Un pensiero che però è condiviso anche su Donald Trump anche se in percentuale minore.

Joe Biden troppo anziano per governare il paese?

Dopo il recente caso sui documenti riservati, si torna a parlare dell’età avanza del Presidente degli Stati Uniti d’America. Questa volta il tutto è scaturito da un sondaggio della Abc-Ipsos che ha posto agli elettori americani diverse domande. Un quesito riguardava proprio Joe Biden che, stando all’86% degli intervistati, sarebbe troppo anziano per sostenere il peso di un secondo mandato alla Casa Bianca.

Bisogna però precisare che nello stesso sondaggio emerge una visione simile anche per quanto riguarda il suo probabile avversario alle elezioni, Donald Trump, considerato dagli elettori ormai troppo anziano, ma le percentuali in questo caso sono inferiori e si aggirano intorno al 62%.

Una percentuale, quella di Biden, che non stupisce troppo. Già in passato il suo indice di gradimento era diminuito fino al 40% proprio a causa di gaffe di vario tipo commesse dal Presidente degli Stati Uniti. Inoltre un sondaggio simile era già stato condotto da Yahoo News/YouGov e anche in questo caso il 60% degli intervistati ha dichiarato di non ritenere Biden idoneo ad un secondo mandato a causa della sua età.

Gli altri dati

In vista delle elezioni non mancano sondaggi su sondaggi che cercano di comprendere chi uscirà vincitore. Uno ad esempio puntava i riflettori sull’economia del paese e, in questo caso, gli elettori sembrano più inclini a votare Trump, considerato più esperto in questo campo rispetto a Biden.

Infine, per quanto riguarda il Presidente degli Stati Uniti ancora in carica, un altro sondaggio rivela che l’età non è l’unica fonte di preoccupazione per gli elettori, ma anche il suo stato di salute. Il 55% degli intervistati si è infatti dichiarata molto preoccupata per le condizioni di salute di Biden.