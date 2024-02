Joe Biden emerge vittorioso nelle primarie democratiche in South Carolina, come riportato dalle proiezioni della stampa americana. Secondo i dati di “NBC News”, il presidente ottiene un impressionante 97,4% di consensi, con il 6% dei voti già scrutato. La sua vittoria, largamente prevista dai sondaggi, si distingue per un netto vantaggio su Dean Phillips, deputato del Minnesota, e sulla scrittrice Marianne Williamson. In gioco ci sono 55 delegati, fondamentali su un totale di 2.000 necessari per assicurarsi la nomination democratica nelle imminenti elezioni presidenziali di novembre.

Joe Biden: “Batterò nuovamente Trump”

Biden esprime fiducia nel poter sconfiggere Donald Trump una volta di più nelle elezioni presidenziali di novembre. Il presidente in carica si mostra determinato a consolidare il suo supporto e affrontare la sfida con fiducia.

Joe Biden: “Il South Carolina ha parlato”

In seguito alla notizia della vittoria delle primarie in South Carolina, Biden ha fatto sapere su X che il popolo dello stato USA “ha parlato e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere ancora una volta Donald Trump”.

Il test delle primarie

Il test delle primarie in South Carolina, che nel 2024 è stato scelto come il primo Stato a ospitare le consultazioni democratiche anziché il New Hampshire, ha fornito alla campagna di Biden un’opportunità cruciale per valutare il suo appeal tra l’elettorato nero. Dopo mesi di sondaggi che evidenziavano una crescente insoddisfazione tra gli elettori neri nei confronti dell’amministrazione, queste primarie sono un respiro di sollievo per la campagna dell’attuale inquilino della Casa Bianca.