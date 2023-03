L’esito del sondaggio Swg per La7 sul gradimento dei leader annunciato da Enrico Mentana disegna una situazione in mutamento: Elly Schlein si fa sotto Giorgia Meloni, con la premier che è ancora saldamente al comando ma con la segretaria dem che cresce costantemente e conquista un secondo posto netto.

Gradimento dei leader: Schlein vs Meloni

Alle spalle di Giorgia Meloni quindi, moderatamente “logorata” dall’azione di governo, c’è la leader di un partito che adesso deve fare solo opposizione e la fa in maniera intransigente, quindi conquista punti. E sul gradino numero tre del podio? Giuseppe Conte che è ancora per molti l’oppositore più “datato e coerente” dell’esecutivo. In quarta posizione poi Swg spiega che lì c’è Matteo Salvini, che da vicepremier paga pegno alla Meloni ma da ministro inizia a scavarsi una sua “nicchia” social di gradimento.

Calenda meglio di Berlusconi

Ecco comunque i numeri del sondaggio reso noto nelle scorse ore: tra i leader, Meloni guida con il gradimento al 39%. Schlein segue al 30%, quindi Giuseppe Conte al 26%. Ai piedi del podio Matteo Salvini (19%), Carlo Calenda (17%), Silvio Berlusconi (16%), Nicola Fratoianni (15%), Maurizio Lupi (14%), Matteo Renzi (12%) e Angelo Bonelli (10%).